Полузащитник «Трабзонспора» Куцка стал игроком «Пармы»

Полузащитник турецкого «Трабзонспора» Юрай Куцка продолжит карьеру в «Парме», сообщает пресс-служба итальянского клуба.
31-летний словак подписал контракт с «крестоносцами», рассчитанный до 30 июня 2022 года. В новом для себя клубе Куцка будет выступать под номером 87.
Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, турецкий клуб выручил на продаже футболиста 4,7 миллиона евро.
Welcome #Kucka! 💪🏻💛💙— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 15 января 2019 г.
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Ранее Куцка защищал цвета чешской «Спарты», итальянских «Дженоа» и «Милана», откуда перешел в «Трабзонспор» за пять миллионов евро летом 2017 года.
В текущем сезоне в составе турецкой команды Юрай принял участие в десяти играх во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 63 матча и семь голов за сборную Словакии.