Полузащитник «Трабзонспора» Куцка стал игроком «Пармы»

Футбол 15 января 2019 20:35 Источник: ФК «Парма»

Полузащитник турецкого «Трабзонспора» Юрай Куцка продолжит карьеру в «Парме», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

31-летний словак подписал контракт с «крестоносцами», рассчитанный до 30 июня 2022 года. В новом для себя клубе Куцка будет выступать под номером 87.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, турецкий клуб выручил на продаже футболиста 4,7 миллиона евро.

Ранее Куцка защищал цвета чешской «Спарты», итальянских «Дженоа» и «Милана», откуда перешел в «Трабзонспор» за пять миллионов евро летом 2017 года.

В текущем сезоне в составе турецкой команды Юрай принял участие в десяти играх во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 63 матча и семь голов за сборную Словакии.