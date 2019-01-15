Полузащитник «Трабзонспора» Куцка стал игроком «Пармы» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 января 2019 20:35Источник: ФК «Парма»

Полузащитник «Трабзонспора» Куцка стал игроком «Пармы»

Полузащитник турецкого «Трабзонспора» Юрай Куцка продолжит карьеру в «Парме», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

31-летний словак подписал контракт с «крестоносцами», рассчитанный до 30 июня 2022 года. В новом для себя клубе Куцка будет выступать под номером 87.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, турецкий клуб выручил на продаже футболиста 4,7 миллиона евро.

Ранее Куцка защищал цвета чешской «Спарты», итальянских «Дженоа» и «Милана», откуда перешел в «Трабзонспор» за пять миллионов евро летом 2017 года.

В текущем сезоне в составе турецкой команды Юрай принял участие в десяти играх во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 63 матча и семь голов за сборную Словакии.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#чемпионат турции по футболу#серия а#фк трабзонспор#фк парма#Свершившиеся трансферы#куцка юрай
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта