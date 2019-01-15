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Футбол15 января 2019 22:24

Официально: Полузащитник «Ахмата» Думбия перешел в «Спортинг»

Полузащитник «Ахмата» Идрисса Думбия продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге», сообщают пресс-службы обоих клубов.

20-летний представитель Кот-д'Ивуара подписал контракт со «львами», рассчитанный до 2024 года с суммой отступных в 60 миллионов евро.

Сумма трансфера не разглашается. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в два миллиона евро.

Думбия перешел в «Ахмат» из бельгийского «Андерлехта» летом 2018 года за 1,25 миллиона евро. В составе грозненского клуба Идрисса в текущем сезоне принял участие в 17 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Таблица трансферов РПЛ здесь

«Мы благодарим Идрисса Думбия за время, проведенное в «Ахмате». Желаем ему удачи и успехов с новой командой», - говорится в твиттере грозненцев.

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