Официально: Полузащитник «Ахмата» Думбия перешел в «Спортинг»

Футбол 15 января 2019 22:24

Полузащитник «Ахмата» Идрисса Думбия продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге», сообщают пресс-службы обоих клубов.

20-летний представитель Кот-д'Ивуара подписал контракт со «львами», рассчитанный до 2024 года с суммой отступных в 60 миллионов евро.

Bem-vindo, Idrissa Doumbia!

✍🏽 Leão até 2024

Lê o comunicado na íntegra em https://t.co/R2klDiyB5u pic.twitter.com/jO8bhVzES6 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 15 января 2019 г.

Сумма трансфера не разглашается. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в два миллиона евро.

Думбия перешел в «Ахмат» из бельгийского «Андерлехта» летом 2018 года за 1,25 миллиона евро. В составе грозненского клуба Идрисса в текущем сезоне принял участие в 17 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

«Мы благодарим Идрисса Думбия за время, проведенное в «Ахмате». Желаем ему удачи и успехов с новой командой», - говорится в твиттере грозненцев.