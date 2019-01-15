«Фулхэм» объявил о переходе Бабела из «Бешикташа»

Футбол 15 января 2019 22:51 Источник: ФК «Фулхэм»

Нападающий турецкого «Бешикташа» Райан Бабел продолжит карьеру в «Фулхэме», сообщает пресс-служба английского клуба.

32-летний голландцев подписал контракт с «дачниками», рассчитанный до конца текущего сезона.

Сумма трансфера не разглашается. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость воспитанника «Аякса» в пять миллионов евро.

Напомним, Бабел ранее уже выступал в английской премьер-лиге в составе «Ливерпуля», в который перешел летом 2007 года из «Аякса» за 17,25 миллиона евро. На его счету 91 игра, 12 голов и пять голевых передач в АПЛ, а также 46 игр, пять голов и четыре передачи в бундеслиге за «Хоффенхайм».

В текущем сезоне Райан в составе турецкой команды принял участие в 19 играх во всех турнирах, забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу, а также один раз был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.