«Фулхэм» объявил о переходе Бабела из «Бешикташа»

Нападающий турецкого «Бешикташа» Райан Бабел продолжит карьеру в «Фулхэме», сообщает пресс-служба английского клуба.
32-летний голландцев подписал контракт с «дачниками», рассчитанный до конца текущего сезона.
Сумма трансфера не разглашается. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость воспитанника «Аякса» в пять миллионов евро.
Welcome to #FFC, @Ryanbabel!— Fulham Football Club (@FulhamFC) 15 января 2019 г.
🖊️: https://t.co/FzhJZcg5ce #WelcomeBabel pic.twitter.com/FZl2iju7nD
Напомним, Бабел ранее уже выступал в английской премьер-лиге в составе «Ливерпуля», в который перешел летом 2007 года из «Аякса» за 17,25 миллиона евро. На его счету 91 игра, 12 голов и пять голевых передач в АПЛ, а также 46 игр, пять голов и четыре передачи в бундеслиге за «Хоффенхайм».
В текущем сезоне Райан в составе турецкой команды принял участие в 19 играх во всех турнирах, забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу, а также один раз был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.