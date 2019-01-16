Дженнаро Гаттузо: Игуаин никогда не говорил мне, что хочет уйти

Футбол 16 января 2019 00:18 Источник: Football Italia

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о возможном участии нападающего команды Гонсало Игуаина в матче за Суперкубок Италии против «Ювентуса».

- Я принимаю решения по составу, основываясь на том, как игроки тренируются в течении недели, как они работаю с тренерским штабом и партнерами по команде. Сейчас я должен повторить, слухов много, но Игуаин хорошо тренируется, прекрасно работает со всеми и находится в нашем распоряжении.

Завтра мы посмотрим, сыграет он или нет, но сейчас он тренируется большой самоотдачей. Если он играет, то лишь потому что я вижу его в отличной форме и расслабленным. Я согласен, что после незабитого пенальти и красной карточки в матче чемпионата против «Ювентуса», что-то произошло в его голове. Завтра посмотрим.

Как я уже сказал, тренеру нелегко изменить представление об игроке. Хочу повторить, сам Игуаин никогда не говорил мне, что хочет уйти, - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, что по информации итальянского издания, нападающий «Милана» может пропустить матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса», который пройдет в Саудовской Аравии 16 января, из-за возможного перехода в «Челси».

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» не планирует выкупать Игуаина у «Ювентуса», и он может перейти в «Челси» по инициативе главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри, который тренировал форварда в «Наполи».