«Зенит» пытается включить Краневиттера в сделку по Акунье, «Спортинг» ответил отказом - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 15:48Источник: A BolaАвтор: Сметанникова Дарья

«Зенит» пытается включить Краневиттера в сделку по Акунье, «Спортинг» ответил отказом

Защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья попал в сферу интересов «Зенита».

По информации A Bola, «Спортинг» хочет получить за 27-летнего аргентинца 20 миллионов евро. Петербургский клуб готов заплатить за полузащитника 16 млн, а еще четыре млн только в случае достижения определенных целей, прописанных в контракте.

«Зенит» также пытается включить с сделку по Акунье полузащитник Матиаса Краневиттера. Однако «Спортинг» отклонил это предложение.

Контракт Акуньи со «Спортингом» рассчитан до 2023 года и предусматривает неустойку в размере 60 млн евро.

В текущем сезоне на счету Акуньи 24 матча за «Спортинг», в которых он забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. В активе защитника также 16 матчей за сборную Аргентины.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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