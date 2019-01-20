Ингасон может перейти в ПАОК

Футбол 20 января 2019 14:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон продолжит карьеру в греческом клубе ПАОК, сообщает to10.gr.

Руководство ПАОКа уже договорилось с «Ростовом» о трансфере и сообщило об этом исландцу. В ближайшее время 25-летний игрок прилетит в Грецию из Катара, где сейчас проводит сбор команда Валерия Карпина.

Соглашение Ингасона с ПАОКом будет рассчитано на четыре ближайших сезона. В греческом клубе зарплата защитника с бонусами превысит 1 миллион евро в год.

ПАОК, набрав 44 очка, возглавляет турнирную таблицу греческой Суперлиги. В текущем сезоне эта команда выбила московский «Спартак» из Лиги чемпионов.

Ингасон перешел в «Ростов» летом 2017 года из «Гранады» за два миллиона евро. За российский клуб он провел 49 матчей, забил пять голов и сделал одну голевую передачу. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 2020 года.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Краснодар» и «Зенит».