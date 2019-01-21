«Краснодар» готов продлить контракт с Ари - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 06:19Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

«Краснодар» готов продлить контракт с Ари

В нынешнем сезоне нападающий провел в РПЛ 10 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Руководство "Краснодара", а также тренерский штаб довольны игрой бразильского форварда Ари, сообщают "Известия".

Согласно источнику, клуб планирует заключить новое соглашение с игроком сборной России.

Отмечается, что "быки" предложат форварду контракт на год с опцией продления еще на сезон. Нынешнее соглашение 33-летнего Ари рассчитано до лета 2019 года.

«Ари доказал, что способен приносить пользу «Краснодару», и заслужил новый контракт. Все видят, как он старается. Однако бразилец всегда нуждается в мотивации, поэтому ему, скорее всего, предложат контракт по схеме 1+1. Естественно, бразильцу хотелось бы получить долгосрочное соглашение. Этот момент будет обсуждаться», – рассказал источник в клубе.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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