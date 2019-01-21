Агент: Ари – хороший игрок и интересен многими клубам

Футбол 21 января 2019 09:37 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

В нынешнем сезоне нападающий провел в РПЛ 10 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Оливер Кабрера, представитель форварда "Краснодара" Ари, прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с российским клубом.

«Все возможно, впереди еще серьезный процесс обсуждений. Ари – хороший игрок и интересен многими клубам. Не исключения и российские команды, особенно, когда у него есть паспорт России. Но, безусловно, в первую очередь мы будем договариваться с «Краснодаром», где он чувствует себя очень комфортно», – цитирует Кабреру газета «Известия».