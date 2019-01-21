Защитник «Айнтрахта» Сальседо перешел в мексиканский «Тигрес» - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 20:15Источник: ФК «Тигрес»

Защитник «Айнтрахта» Сальседо перешел в мексиканский «Тигрес»

Защитник «Айнтрахта» Карлос Сальседо продолжит карьеру в «Тигресе», сообщает пресс-служба мексиканской команды.

Подробности личного контракта 25-летнего футболиста, как и сумма сделки не разглашаются. По данным transfermarkt.de, немецкий клуб выручил на продаже футболиста порядка 8,8 миллиона евро.

Сальседо перешел в «Айнтрахт» из «Чиваса» летом 2018 года за пять миллионов евро, перед этим проведя сезон в команде из Франкфурта-на-Майне на правах аренды.

В текущем сезоне Карлос в составе немецкой команды принял участие в восьми играх и не отметился результативными действиями.

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