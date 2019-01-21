Защитник «Айнтрахта» Сальседо перешел в мексиканский «Тигрес»

Футбол 21 января 2019 20:15 Источник: ФК «Тигрес»

Защитник «Айнтрахта» Карлос Сальседо продолжит карьеру в «Тигресе», сообщает пресс-служба мексиканской команды.

Подробности личного контракта 25-летнего футболиста, как и сумма сделки не разглашаются. По данным transfermarkt.de, немецкий клуб выручил на продаже футболиста порядка 8,8 миллиона евро.

El nuevo refuerzo de @TigresOficial, @Csalcedojr, llegó a la ciudad y de inmediato portó la bufanda del equipo que representará. pic.twitter.com/PNt6U7fuPk — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 21 января 2019 г.

Сальседо перешел в «Айнтрахт» из «Чиваса» летом 2018 года за пять миллионов евро, перед этим проведя сезон в команде из Франкфурта-на-Майне на правах аренды.

В текущем сезоне Карлос в составе немецкой команды принял участие в восьми играх и не отметился результативными действиями.