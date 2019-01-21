Официально: Эшли Коул стал игроком «Дерби Каунти» Лэмпарда

Футбол 21 января 2019 21:00 Источник: ФК «Дерби Каунти»

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул стал игроком «Дерби Каунти», который возглавляет его экс-одноклубник Фрэнк Лэмпард, сообщает официальный сайт английской команды.

38-летний футболист подписал соглашение с клубом второго по силе дивизиона Англии, рассчитанное до конца текущего сезона.

Помимо «Челси», англичанин защищал цвета лондонских «Арсенала» и «Кристал Пэлас», итальянской «Ромы» а также американского «Лос-Анджелес Гэлакси», который покинул в ноябре 2018 года, став свободным агентом.

На счету защитника 384 матча, 15 голов и 38 передач в АПЛ, 109 игр, 1 мяч и 11 передач – в Лиге чемпионов, 86 матчей, три гола и 11 передачи – в MLS, а также 107 игр и 7 передач за сборную Англии.