Официально: Эшли Коул стал игроком «Дерби Каунти» Лэмпарда

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул стал игроком «Дерби Каунти», который возглавляет его экс-одноклубник Фрэнк Лэмпард, сообщает официальный сайт английской команды.
38-летний футболист подписал соглашение с клубом второго по силе дивизиона Англии, рассчитанное до конца текущего сезона.
Welcome to #DCFC, @TheRealAC3! 👊— Derby County (@dcfcofficial) 21 января 2019 г.
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Помимо «Челси», англичанин защищал цвета лондонских «Арсенала» и «Кристал Пэлас», итальянской «Ромы» а также американского «Лос-Анджелес Гэлакси», который покинул в ноябре 2018 года, став свободным агентом.
На счету защитника 384 матча, 15 голов и 38 передач в АПЛ, 109 игр, 1 мяч и 11 передач – в Лиге чемпионов, 86 матчей, три гола и 11 передачи – в MLS, а также 107 игр и 7 передач за сборную Англии.