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Футбол22 января 2019 18:15

«Фиорентина» и «Эмполи» обменялись вратарями

Голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговский на правах аренды до конца сезона перешел в «Эмполи», сообщают пресс-службы обоих итальянских клубов.

В обратном направлении, также на правах аренды, отправился вратарь синих Пьетро Терраччиано.

21-летний Дронговский стал игроком «Фиорентины» летом 2016 года. Поляк в текущем сезоне принял участие в трех играх, пропустил два мяча и один раз отстоял на ноль.

А 28-летний Терраччиано в текущем сезоне в составе «Эмполи» принял участие в девяти играх во всех турнирах, пропустил 13 мячей и дважды отстоял на ноль.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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