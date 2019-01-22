«Фиорентина» и «Эмполи» обменялись вратарями

Футбол 22 января 2019 18:15

Голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговский на правах аренды до конца сезона перешел в «Эмполи», сообщают пресс-службы обоих итальянских клубов.

В обратном направлении, также на правах аренды, отправился вратарь синих Пьетро Терраччиано.

21-летний Дронговский стал игроком «Фиорентины» летом 2016 года. Поляк в текущем сезоне принял участие в трех играх, пропустил два мяча и один раз отстоял на ноль.

А 28-летний Терраччиано в текущем сезоне в составе «Эмполи» принял участие в девяти играх во всех турнирах, пропустил 13 мячей и дважды отстоял на ноль.