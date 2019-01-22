«Лидс» готов заплатить «Спартаку» за трансфер Зе Луиша 12 миллионов евро - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 20:44Источник: Чемпионат.com

«Лидс» готов заплатить «Спартаку» за трансфер Зе Луиша 12 миллионов евро

«Лидс» заинтересован в переходе нападающего «Спартака» Зе Луиша.

По информации «Чемпионата», английский клуб предложил красно-белым за форварда 12 миллионов евро.

Как отмечает издание, российский клуб не планирует продавать форварда за эту сумму.

Напомним, что Зе Луиш в «Спартак» в июле 2015 года. Действующий контракт нападающего с московским клубом рассчитан до конца июня 2021 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел за красно-белых 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 1 результативную передачу.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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