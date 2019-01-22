Видео дня: Сотни болельщиков собрались в центре Нанта в связи с исчезновением Салы - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 22:58Источник: «Советский спорт»

Видео дня: Сотни болельщиков собрались в центре Нанта в связи с исчезновением Салы

Сотни болельщиков футбольного клуба «Нант» собрались на городской площади, проявив солидарность в связи с исчезновением частного самолета, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала.

Два дня назад Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Несколько часов назад полиция объявила о прекращении поисково-спасательных работ над Ла-Маншем из-за наступления темноты. Также полиция сообщила, что шансы на выживание минимальны, если самолет c футболистом приземлился в воду.

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