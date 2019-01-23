Полузащитник «Анжи» Чайковский вернулся в «Зарю»

Футбол 23 января 2019 16:33 Источник: ФК «Анжи» Автор: Сметанникова Дарья

В текущем сезоне чемпионата России Чайковский принял участие в 15 матчах за «Анжи».

Полузащитник Игорь Чайковский перешел в луганский клуб «Заря», за который выступал до перехода в «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.

Футболист стал игроком клуба из Дагестана перед началом сезона-2017/18.