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Футбол23 января 2019 16:33Источник: ФК «Анжи»Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Анжи» Чайковский вернулся в «Зарю»

В текущем сезоне чемпионата России Чайковский принял участие в 15 матчах за «Анжи».

Полузащитник Игорь Чайковский перешел в луганский клуб «Заря», за который выступал до перехода в «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.

Футболист стал игроком клуба из Дагестана перед началом сезона-2017/18.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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