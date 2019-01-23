Полузащитник «Анжи» Чайковский вернулся в «Зарю»

В текущем сезоне чемпионата России Чайковский принял участие в 15 матчах за «Анжи».
Полузащитник Игорь Чайковский перешел в луганский клуб «Заря», за который выступал до перехода в «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.
Футболист стал игроком клуба из Дагестана перед началом сезона-2017/18.
Игорь Чайковский вернулся в «Зарю»— ФК «Анжи» (@fc_anji) 23 января 2019 г.
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Мы благодарим Игоря за время, проведённое в составе #Анжи, и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/vR5UyqmUV2