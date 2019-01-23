«Балтика» планирует арендовать Давыдова

Футбол 23 января 2019 16:53 Источник: Чемпионат.com Автор: Спирин Дмитрий

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о намерении клуба заполучить нападающего московского «Спартака» Дениса Давыдова на правах аренды.

- Обратились с предложением к «Спартаку» об аренде Дениса Давыдова. Наш тренерский штаб уверен, что он может принести команде пользу и перезагрузить карьеру. Сейчас все зависит от «Спартака», но мы настроены на позитивный исход переговоров, - цитирует генерального директора «Балтики» Тажутдина Качукаева "Р-Спорт".

В данный момент воспитанник красно-белых Давыдов играет за "Спартак" из Юрмалы.