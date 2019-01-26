Антон Коченков: В официальных матчах пенальти более эмоциональные

Голкипер «Локомотива» Антон Коченков – о победе над «Ростовом» (1:1, 4:3 – пен.) в товарищеском турнире.
– Конечно, в официальных матчах пенальти более эмоциональные, – приводит слова Коченкова официальный сайт «Локомотива». – Много болельщиков, важен результат. Давление сильнее.
– На тренировках готовились к серии пенальти?
– На вчерашней тренировке каждый пробил по разу. Я отразил один пенальти.
– В серии с «Ростовом» гадали или играли по мячу?
– Старался как можно дольше оставаться на линии, чтобы соперник не мог развести по углам. Получилось только у Скопинцева – меня повело чуть вправо, а он покатил левее. Самым сложным был последний пенальти.
– Как оцените форму команды?
– Еще рано об этом говорить. Впереди два сбора. Но команда в неплохой форме. И с «Зенитом», и сейчас мы выглядели хорошо.
– Как вам молодежь?
– Мне нравятся ребята, очень талантливые. Посмотрим, как у них сложится дальше. Кого-то привлекут к основе, кого-то отдадут в молодежную команду и «Казанку».
– Победа на турнире – дополнительная мотивация?
– Почему нет. «Спартак» выиграл два матча, мы тоже.