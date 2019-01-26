Антон Коченков: В официальных матчах пенальти более эмоциональные

Футбол 26 января 2019 00:41 Источник: ФК «Локомотив»

Голкипер «Локомотива» Антон Коченков – о победе над «Ростовом» (1:1, 4:3 – пен.) в товарищеском турнире.

– Конечно, в официальных матчах пенальти более эмоциональные, – приводит слова Коченкова официальный сайт «Локомотива». – Много болельщиков, важен результат. Давление сильнее.

– На тренировках готовились к серии пенальти?

– На вчерашней тренировке каждый пробил по разу. Я отразил один пенальти.

– В серии с «Ростовом» гадали или играли по мячу?

– Старался как можно дольше оставаться на линии, чтобы соперник не мог развести по углам. Получилось только у Скопинцева – меня повело чуть вправо, а он покатил левее. Самым сложным был последний пенальти.

– Как оцените форму команды?

– Еще рано об этом говорить. Впереди два сбора. Но команда в неплохой форме. И с «Зенитом», и сейчас мы выглядели хорошо.

– Как вам молодежь?

– Мне нравятся ребята, очень талантливые. Посмотрим, как у них сложится дальше. Кого-то привлекут к основе, кого-то отдадут в молодежную команду и «Казанку».

– Победа на турнире – дополнительная мотивация?

– Почему нет. «Спартак» выиграл два матча, мы тоже.