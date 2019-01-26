19-летний форвард «Гремио» попал в сферу интересов ЦСКА

Футбол 26 января 2019 01:45 Источник: Sport24.ru

Нападающий «Гремио» Рондинелли Да Силва попал в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает Sport24.ru со ссылкой на Globo Esporte.

По информации издания, 19-летним форвардом, помимо российской команды, интересуются немецкий «Вольфсбург» и донецкий «Шахтер».

Сообщается, что руководство «Гремио» пока пытается продлить контракт с игроком и не готово рассматривать предложения по продаже футболиста

В текущем сезоне Да Силва провел шесть матчей в составе молодежного состава «Гремио» и забил пять мячей.