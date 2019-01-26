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Футбол26 января 2019 01:45Источник: Sport24.ru

19-летний форвард «Гремио» попал в сферу интересов ЦСКА

Нападающий «Гремио» Рондинелли Да Силва попал в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает Sport24.ru со ссылкой на Globo Esporte.

По информации издания, 19-летним форвардом, помимо российской команды, интересуются немецкий «Вольфсбург» и донецкий «Шахтер».

Сообщается, что руководство «Гремио» пока пытается продлить контракт с игроком и не готово рассматривать предложения по продаже футболиста

В текущем сезоне Да Силва провел шесть матчей в составе молодежного состава «Гремио» и забил пять мячей.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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