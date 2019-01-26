Томас Тухель: Трансфер Паредеса должен быть оформлен в выходные

Футбол 26 января 2019 17:49 Источник: Mercato 365

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подтвердил информацию о том, что полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в ближайшее время перейдет во французскую команду.

- Это еще не конец. Я не могу пока слишком много говорить о Леандро. Этот трансфер должен быть оформлен в выходные. Пока мы должны подождать, - приводит слова Тухеля Mercato 365.

Ранее сообщалось, что Паредес уже прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». По информации СМИ, соглашение аргентинца с парижанами будет рассчитано на 4,5 года. Трансфер Паредеса обойдется «ПСЖ» в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов «Зенит» сможет получить в виде различных бонусов.

Напомним, что 24-летний Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл 22 встречи за «Зенит», записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.