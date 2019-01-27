Паредес определился с игровым номером в «ПСЖ» - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 06:22Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Паредес определился с игровым номером в «ПСЖ»

Ранее главный тренер французского клуба Томас Тухель заявил, что переход игрока будет оформил в течение этих выходных.

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес продолжит карьеру в лиге 1, сообщает Paris United.

Согласно источнику, следующим клубом аргентинца станет "ПСЖ". Отмечается, что 25-летний хавбек будет выступать за новую команду под восьмым номером.

Согласно СМИ, хавбек уже прибыл в Париж для подписания контракта. Его соглашение будет рассчитано на 4,5 года. Сумма трансфера составит 40 млн евро. Еще 5 миллионов "Зенит" может получить в виде различных бонусов.

Паредес перешел в "Зенит" в 2017 году из "Ромы" за 23 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл 22 матча, забил 4 гола и отдал 4 голевых паса.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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