Лодыгин перейдет в «Олимпиакос»

Футбол 27 января 2019 17:51 Источник: Sport24.gr Автор: Липкин Антон

Голкипер «Зенита» возвращается в Грецию спустя пять с половиной лет.

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин до конца трансферного окна перейдет в «Олимпиакос», сообщает Sport24.gr.

Таким образом, 28-летний российский вратарь возвращается в Грецию спустя пять с половиной лет.

Напомним, Лодыгин выступал за «Зенит» с лета 2013 года после перехода из «Ксанти». За это время он провел за команду 164 матча, в которых пропустил 157 голов.

Лодыгин потерял место основного голкипера после перехода в «Зенит» Андрея Лунева. В нынешнем сезоне он провел только один матч – в квалификации Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4).

«Олимпиакос» также рассматривал возможность приобретения голкипера «Милана» Антонио Доннаруммы – старшего брата Джанлуиджи Доннаруммы, – однако остановил свой выбор на Лодыгине.

Добавим, что в 2010-2011 годах Лодыгин провел три матча за молодежную сборную Греции.

После 16 туров «Олимпиакос» идет на втором месте в чемпионате Греции, отставая на восемь очков от ПАОКа.