Лодыгин на правах аренды перешел в «Олимпиакос» (фото)

Голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в чемпионате Греции.
Как сообщает пресс-служба «Зенита», вратарь на правах аренды до конца сезона-2018/19 будет выступать за греческий «Олимпиакос».
Напомним, что Лодыгин, прежде выступавший за «Ксанти» и «Эордаикос», присоединился к «Зениту» в июне 2013 года. В составе команды из Санкт-Петербурга голкипер стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны. Всего Лодыгин провел за «Зенит» 164 матча во всех турнирах и пропустил 157 голов.
Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Γιούρι Λοντίγκιν! / @LontigkinG member of Olympiacos family!#olympiacos #transfer #welcome #YuryLodygin #WelcomeYury pic.twitter.com/it0MaCp2vO— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 27 января 2019 г.