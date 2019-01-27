Лодыгин на правах аренды перешел в «Олимпиакос» (фото) - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 19:23Источник: ФК «Зенит»

Лодыгин на правах аренды перешел в «Олимпиакос» (фото)

Голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», вратарь на правах аренды до конца сезона-2018/19 будет выступать за греческий «Олимпиакос».

Напомним, что Лодыгин, прежде выступавший за «Ксанти» и «Эордаикос», присоединился к «Зениту» в июне 2013 года. В составе команды из Санкт-Петербурга голкипер стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны. Всего Лодыгин провел за «Зенит» 164 матча во всех турнирах и пропустил 157 голов.

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