Китайский клуб предлагает «Спартаку» 15 миллионов евро за Фернандо

Футбол 27 января 2019 21:26 Источник: globoesporte.com Автор: Липкин Антон

Бразилец может покинуть красно-белых до конца февраля.

Полузащитник «Спартака» Фернандо попал в сферу интересов китайского клуба, название которого не сообщается.

По информации globoesporte.com, 26-летний бразилец ждет, чем завершатся переговоры между клубами. Сумма возможного трансфера может составить 15 миллионов евро – именно такую сумму предлагают «Спартаку».

Напомним, Фернандо выступает за «Спартак» с лета 2016 года и за это время провел 88 матчей, в которых забил десять голов.

В настоящее время на сборе в Катаре полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, которую он получил 2 декабря в матче 16-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (2:1).