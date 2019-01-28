«Андерлехт» заинтересован в трансфере Азмуна, «Рубин» требует 10 млн евро

Футбол 28 января 2019 13:30 Источник: Het Nieuwsblad Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун попал в сферу интересов бельгийского «Андерлехта». Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

«Андерлехт» испытывает проблемы в атаке и собирается усилиться нападающим до закрытия трансферного окна. «Рубин» требует за Азмуна 10 млн евро. Если сделка состоится, то приобретение иранца станет для «Андерлехта» рекордным.

Ранее сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендуют леверкузенский «Байер», английский «Вулверхэмптон» и бельгийский «Брюгге».

На данный момент Азмун выступает за сборную Ирана на Кубке Азии. На этом турнире форвард забил четыре мяча и является одним из лучших бомбардиров. 28 января Иран сыграет в полуфинале с командой Японии.

На счету 24-летнего Азмуна в нынешнем сезоне 17 матчей за «Рубин», в которых он забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. Трансферная стоимость иранца оценивается в 9,5 млн евро.