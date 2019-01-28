«Сочи» объявил о переходе Касаева (фото)

Футбол 28 января 2019 13:42 Источник: ФК «Сочи» Автор: Липкин Антон

Полузащитник «Локомотива» начинал сезон в аренде в «Балтике».

Полузащитник Алан Касаев продолжит карьеру в «Сочи», сообщает официальный твиттер клуба.

Первую часть сезона 32-летний игрок провел на правах аренды в «Балтике». На прошлой неделе клуб объявил о разрыве контракта с игроком, который отказался от требований выплаты премиальных.

В составе «Балтики» Касаев провел 22 матча, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Касаев выступал за «Зенит», «Аланию», «Кубань», «Рубин», «Динамо» и «Локомотив».

Добавим, что после 24 туров ФНЛ «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице, имея столько же очков, сколько у идущих выше «Чертаново» и «Нижнего Новгорода».