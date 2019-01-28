«Сочи» объявил о переходе Касаева (фото)

Полузащитник «Локомотива» начинал сезон в аренде в «Балтике».
Полузащитник Алан Касаев продолжит карьеру в «Сочи», сообщает официальный твиттер клуба.
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🇷🇺 Сегодня начинаем представлять новичков. Первый – Алан Касаев, известный осетинский полузащитник. Являясь игроком «Локомотива», этот сезон Алан начинал в аренде в «Балтике». В составе калининградцев Касаев провел 21 матч и забил 1 гол (в наши ворота). Ранее полузащитник выступал за владикавказскую «Аланию», краснодарскую «Кубань», казанский «Рубин», московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Рубина» и «Локомотива» Алан становился чемпионом России по футболу, а вместе с «Кубанью» выходил в Премьер-лигу. #СочныйФутбол #ЗимаБезФнл #ФКСочиТрансферы
Публикация от Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)
Первую часть сезона 32-летний игрок провел на правах аренды в «Балтике». На прошлой неделе клуб объявил о разрыве контракта с игроком, который отказался от требований выплаты премиальных.
В составе «Балтики» Касаев провел 22 матча, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Ранее Касаев выступал за «Зенит», «Аланию», «Кубань», «Рубин», «Динамо» и «Локомотив».
Добавим, что после 24 туров ФНЛ «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице, имея столько же очков, сколько у идущих выше «Чертаново» и «Нижнего Новгорода».