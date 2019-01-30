Агент Ригони прокомментировал возможный трансфер в мексиканский клуб

Футбол 30 января 2019 09:44 Источник: Чемпионат.com Автор: Гичунцев Артур

Аргентинец перебрался в чемпионат России летом 2017 года.

Хуан Крус Оллер, агент полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, опроверг слухи о переговорах питерского клуба по трансферу в чемпионат Мексики.

Ранее сообщалось, что руководство питерской команды договорилось о продаже хавбека в футбольный клуб "Америку".

«Переход Ригони в «Америку»? Сейчас это абсолютно невозможно. Никаких шансов на это нет», – сказал Оллер, слова которого приводит "Чемпионат".

Добавим, что контракт 25-летнего Ригони, который провел первую часть сезона в "Аталанте" на правах аренды, рассчитан до конца сезона-2020/21.