«Млада Болеслав» выкупила права на Комличенко у «Краснодара»

Лучший бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко останется в «Младе Болеслав».
Чешский клуб «Млада Болеслав» выкупил у «Краснодара» трансфер Комличенко. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Николай Комличенко стал полноправным игроком «Млады Болеслав».— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 30 января 2019 г.
Чешский клуб выкупил у «Краснодара» трансфер 23-летнего нападающего.
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23-летний форвард летом 2017 года был арендован «Млада Болеслав» у «Краснодара». В текущем сезоне Комличенко в 18 матчах чемпионата Чехии забил 18 мячей, что позволило ему возглавит список бомбардиров.
Воспитанник академии «Краснодара» за главную команду черно-зеленых играл в сезоне-2013/14. В пяти официальных матчах того сезона он отметился одной результативной передачей.