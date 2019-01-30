«Млада Болеслав» выкупила права на Комличенко у «Краснодара» - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 13:13Источник: ФК «Краснодар»Автор: Сметанникова Дарья

«Млада Болеслав» выкупила права на Комличенко у «Краснодара»

Лучший бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко останется в «Младе Болеслав».

Чешский клуб «Млада Болеслав» выкупил у «Краснодара» трансфер Комличенко. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

23-летний форвард летом 2017 года был арендован «Млада Болеслав» у «Краснодара». В текущем сезоне Комличенко в 18 матчах чемпионата Чехии забил 18 мячей, что позволило ему возглавит список бомбардиров.

Воспитанник академии «Краснодара» за главную команду черно-зеленых играл в сезоне-2013/14. В пяти официальных матчах того сезона он отметился одной результативной передачей.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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