Агент: У Бобена и Майера нет конфликта с руководством «Ростова» - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 16:17Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Агент: У Бобена и Майера нет конфликта с руководством «Ростова»

Матия Бобен и Жан Майер могут покинуть «Ростов» из-за конфликта с руководством, спровоцированного агентами.

Агент Джордж Ледерер, представляющий интересы Бобена и Майера, рассказал о будущем футболистов в «Ростове».

«Бобен сейчас полностью сконцентрирован на выступлении за «Ливорно» до конца лета. Дальше посмотрим, как будут складываться дела.

Что касается Жана Майера, он хочет получать регулярную игровую практику. Мы ищем варианты решения этого вопроса, чтобы он мог чаще показывать, на что способен. Возможно, это будет аренда или полноценный трансфер. Не исключаем и того, что Майер останется в «Ростове», ведь у него действующий контракт с клубом.

У нас нет конфликта с руководством «Ростова». У нас хорошие и прогрессивные переговоры», - цитирует агента Sport24.ru.

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