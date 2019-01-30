Трабукки станет личным консультантом президента «Оренбурга»

Футбол 30 января 2019 16:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Как рассказали «Советскому спорту» в пресс-службе южноуральского клуба РПЛ, официальной должности в «Оренбурге» у Марко Трабукки не будет, вопреки сообщениям ряда СМИ.

Футбольный агент, имя которого в последние годы ассоциировалось со «Спартаком», будет консультировать президента «Оренбурга» Владимира Кияева по трансферным вопросам. Трабукки уже представили игрокам. Однако официальной должности – по крайней мере, на данный момент – для Трабукки в клубе не предусмотрено.

Напомним, что в «Спартаке» Трабукки работал в тесной связке с Массимо Каррерой. После увольнения итальянца он перестал влиять на трансферную политику красно-белых. Когда пошли слухи о его назначении в «Оренбург», обсуждался вариант прихода в этот клуб и Карреры. Однако эти сообщения не имеют под собой никаких оснований. Команду продолжает тренировать Владимир Федотов.