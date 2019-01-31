«Вулверхэмптон» выкупил у «Атлетико» права на Кастро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол31 января 2019 18:32

«Вулверхэмптон» выкупил у «Атлетико» права на Кастро

«Вулверхэмптон» выкупил у мадридского «Атлетико» права на защитника Джонни Кастро, сообщает пресс-служба английского клуба.

24-летний испанец подписал контракт с «волками», рассчитанный до июня 2023 года.

Сумма сделки не разглашается. По данным transfermarkt.de, испанский клуб выручил на продаже защитника 20,5 миллиона евро.

Кастро – воспитанник «Сельти», перешел в «Атлетико» 25 июля 2018 года за семь миллионов евро. На следующий день на правах аренды отправился в «Вулверхэмптон».

В составе «волков» Джонни принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету три матча за сборную Испании.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#испанская примера#фк атлетико#апл#фк вулверхэмптон#кастро джонни#Свершившиеся трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта