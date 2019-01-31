«Вулверхэмптон» выкупил у «Атлетико» права на Кастро

Футбол 31 января 2019 18:32

«Вулверхэмптон» выкупил у мадридского «Атлетико» права на защитника Джонни Кастро, сообщает пресс-служба английского клуба.

24-летний испанец подписал контракт с «волками», рассчитанный до июня 2023 года.

Сумма сделки не разглашается. По данным transfermarkt.de, испанский клуб выручил на продаже защитника 20,5 миллиона евро.

Кастро – воспитанник «Сельти», перешел в «Атлетико» 25 июля 2018 года за семь миллионов евро. На следующий день на правах аренды отправился в «Вулверхэмптон».

В составе «волков» Джонни принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету три матча за сборную Испании.