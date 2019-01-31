«Серкль Брюгге» объявил о переходе воспитанника «Локомотива» Климова - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 21:45

«Серкль Брюгге» объявил о переходе воспитанника «Локомотива» Климова

Полузащитник «Локомотива» Кирилл Климов продолжит карьеру в команде «Серкль Брюгге», сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

18-летний россиянин подписал контракт с зелено-черными, рассчитанный до 2021 года.

В текущем сезоне молодежного первенства России Климов принял участие в четырех играх и забил один мяч, также на его счету две игры в Юношеской лиге УЕФА.

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