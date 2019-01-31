«Серкль Брюгге» объявил о переходе воспитанника «Локомотива» Климова

Полузащитник «Локомотива» Кирилл Климов продолжит карьеру в команде «Серкль Брюгге», сообщает пресс-служба бельгийского клуба.
18-летний россиянин подписал контракт с зелено-черными, рассчитанный до 2021 года.
🤜🤛 Cercle Brugge versterkt zich met Kirill Klimov & Aldom Deuro! #levecercle— Cercle Brugge (@cercleofficial) 31 января 2019 г.
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В текущем сезоне молодежного первенства России Климов принял участие в четырех играх и забил один мяч, также на его счету две игры в Юношеской лиге УЕФА.