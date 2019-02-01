Переход Мевли в «Эмполи» может быть оформлен после закрытия трансферного окна - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 11:50Источник: Football ItaliaАвтор: Липкин Антон

Переход Мевли в «Эмполи» может быть оформлен после закрытия трансферного окна

Итальянцы не успели вовремя получить из России международный трансферный сертификат.

Защитник «Зенита» Миха Мевля может перейти в «Эмполи» на правах аренды уже после закрытия трансферного окна, сообщает Football Italia.

По данным Sky Sport Italia, клубы согласовали условия перехода, но не успели оформить документы до дедлайна из-за того, что итальянцы вовремя не получили из России международный трансферный сертификат.

В настоящее время обстоятельства сделки проверяются, и не исключено, что «Эмполи» разрешат заявить 28-летнего словенца.

Отметим, что клубы договорились об аренде игрока до конца сезона без возможности последующего выкупа.

В нынешнем сезоне Мевля провел 14 матчей за «Зенит» и забил один гол. «Эмполи» занимает 17-е место в серии A, опережая на три очка стоящую на вылет «Болонью».

Таблица трансферов РПЛ здесь

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