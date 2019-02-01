Переход Мевли в «Эмполи» может быть оформлен после закрытия трансферного окна

Итальянцы не успели вовремя получить из России международный трансферный сертификат.
Защитник «Зенита» Миха Мевля может перейти в «Эмполи» на правах аренды уже после закрытия трансферного окна, сообщает Football Italia.
По данным Sky Sport Italia, клубы согласовали условия перехода, но не успели оформить документы до дедлайна из-за того, что итальянцы вовремя не получили из России международный трансферный сертификат.
В настоящее время обстоятельства сделки проверяются, и не исключено, что «Эмполи» разрешат заявить 28-летнего словенца.
Отметим, что клубы договорились об аренде игрока до конца сезона без возможности последующего выкупа.
В нынешнем сезоне Мевля провел 14 матчей за «Зенит» и забил один гол. «Эмполи» занимает 17-е место в серии A, опережая на три очка стоящую на вылет «Болонью».