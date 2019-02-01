Ингасон перешел из «Ростова» в ПАОК

Футбол 01 февраля 2019 12:04 Источник: ФК ПАОК Автор: Липкин Антон

Исландец провел в России полтора года.

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон продолжит карьеру в ПАОК. Как сообщает официальный сайт клуба из Салоников, контракт 25-летнего исландца рассчитан до 2022 года.

Ингасон выступал за «Ростов» с лета 2017 года после перехода из «Гранады». За это время он провел за команду 49 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу, из них два гола в 19 матчах нынешнего сезона.

Ранее защитник играл за «Брейдаблик» (Исландия), «Викинг» (Норвегия) и «Локерен» (Бельгия).

В нынешнем сезоне ПАОК лидирует в чемпионате Греции. В своем новом клубе Ингасон может дебютировать 3 февраля в матче с АЕК.

Напомним, владельцем ПАОК является Иван Саввиди, который раньше спонсировал «Ростов».