«Ростов» может вернуть Мевлю в случае срыва перехода в «Эмполи» - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 08:37Источник: «Невские новости»Автор: Липкин Антон

«Ростов» может вернуть Мевлю в случае срыва перехода в «Эмполи»

Словенец играл в Ростове-на-Дону в 2016-2017 годах.

Защитник «Зенита» Миха Мевля может провести вторую часть сезона в «Ростове», сообщают «Невские новости».

До закрытия трансферного окна 28-летний словенец должен был перейти на правах аренды в «Эмполи», однако клубы не успели оформить необходимые документы. Впрочем, сохраняются шансы на то, что итальянцам все-таки разрешат заявить игрока.

В противном случае Мевля может вернуться в «Ростов», откуда перешел в «Зенит» в августе 2017 года. Бывший клуб защитника, продавший в ПАОК исландца Сверрира Ингасона, готов также арендовать игрока до конца сезона.

Напомним, Мевля выступал за «Ростов» в 2016-2017 годах и в 39 матчах забил два гола и сделал две результативные передачи.

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