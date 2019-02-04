Роман Орещук: Разговоры об уходе Дзюбы — «Байки из склепа» - Советский спорт
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Футбол04 февраля 2019 18:26Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Роман Орещук: Разговоры об уходе Дзюбы — «Байки из склепа»

Футбольный агент Роман Орещук считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог сменить команду, если бы у него было конкретное предложение.

— Была информация, что Дзюба во время зимнего окна мог перейти в «Кардифф».
— Артем бы с удовольствием уехал, если бы у него была такая возможность. Считаю, что все эти разговоры — «Байки из склепа».

— Дзюба говорил, что хочет стать чемпионом вместе с петербуржцами. Не исключаете, что форвард покинет команду, если добьется поставленной цели?
— Я не против. Было бы здорово, если бы он это сделал, - приводит слова Орещука «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Кардифф Сити» предпринял попытку приобрести форварда «Зенита» Артема Дзюбу после пропажи аргентинского форварда Эмилиано Салы.

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