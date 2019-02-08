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Футбол08 февраля 2019 13:59Источник: ФК «Рубин»Автор: Липкин Антон

«Рубин» расторг контракт с Джанаевым

31-летний голкипер выступал за клуб с июля 2017 года.

Голкипер Сослан Джанаев покидает «Рубин». 31-летний вратарь расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению.

Джанаев выступал за «Рубин» с июля 2017 года. За полтора сезона он провел за команду 23 матча (восемь из них – «на ноль») и пропустил 17 голов. При этом в нынешнем чемпионате России он сыграл только в четырех матчах, после чего получил травму плеча, из-за которой пропустил три месяца.

В декабре сообщалось, что голкипер может продолжить карьеру в «Урале».

Напомним, до перехода в «Рубин» Джанаев выступал за КАМАЗ, «Спартак», «Терек», «Аланию» и «Ростов».

Добавим, что в зимнее трансферное окно «Рубин» подписал контракты с голкиперами Давидом Волком и Алексеем Городовым.

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