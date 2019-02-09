«Оренбург»: Решение по трансферу Козлова еще не принято - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 12:47Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

«Оренбург»: Решение по трансферу Козлова еще не принято

Футболист «Тюмени» Савелий Козлов может стать игроком «Оренбурга».

Ранее директор тюменского клуба сообщил, что «Оренбург» примет решение по Козлову к вечеру пятницы.

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию с трансфером 21-летнего футболиста.

«Решение еще не принято. Как только решим, сразу объявим об этом официально», - цитирует Столыпина Sport24.ru.

Контракт Козлова с «Тюменью» рассчитан до 30 июня 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча за «Тюмень», в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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