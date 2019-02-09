Гендиректор «Балтики»: Финансовая составляющая для Давыдова превышает спортивную - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 15:31Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

Гендиректор «Балтики»: Финансовая составляющая для Давыдова превышает спортивную

На форварда «Спартака» Дениса Давыдова претендует «Балтика», которая готова подписать игрока на правах свободного агента.

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев сообщил, что клубу не удается договориться об условиях контракта с 23-летним нападающим.

«По ситуации с Денисом Давыдовым сдвигов нет. Он находится в расположении «Спартака». Денис отказывается идти на условия «Спартака» по расторжению контракта. У нас до конца заявки осталось не так много времени, поэтому можем ждать его не более пяти дней. Мы ему сказали, если хочет перезапустить карьеру, пусть переходит к нам, поиграет на новом стадионе. Но, видимо, финансовая составляющая для него перевешивает спортивную. Если согласится на условия «Спартака», то мы его примем, но, повторюсь, мы готовы ждать максимум пять дней», - цитирует Качукаева «Чемпионат».

С лета 2018 года форвард выступал на правах аренды за «Спартак» из Юрмалы и в 16 матчах забил три гола.

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