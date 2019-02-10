Давыдов пройдет просмотр в «Нижнем Новгороде»

Футбол 10 февраля 2019 16:53 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Форвард «Спартака» присоединится к клубу ФНЛ в понедельник в Турции.

Форвард «Спартака» Денис Давыдов покинул сбор второй команды красно-белых на Кипре и в понедельник присоединится к «Нижнему Новгороду», сообщает Sport24.ru.

В отличие от большинства клубов ФНЛ «Нижний Новгород» не участвует в Кубке ФНЛ и с 11 по 25 февраля будет готовиться к возобновлению первенства в Турции. Решение о возможном подписании контракта с 23-летним нападающим в клубе примут ближе к закрытию трансферного окна.

Напомним, контракт Давыдова со «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.

Давыдов дебютировал в «Спартаке» 28 сентября 2013 года. С тех пор он провел за основной состав 37 матчей и забил один гол.

С августа прошлого года он выступал на правах аренды за «Спартак» из Юрмалы.

Добавим, что «Нижний Новгород» занимает пятое место в ФНЛ.