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Футбол10 февраля 2019 16:53Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Давыдов пройдет просмотр в «Нижнем Новгороде»

Форвард «Спартака» присоединится к клубу ФНЛ в понедельник в Турции.

Форвард «Спартака» Денис Давыдов покинул сбор второй команды красно-белых на Кипре и в понедельник присоединится к «Нижнему Новгороду», сообщает Sport24.ru.

В отличие от большинства клубов ФНЛ «Нижний Новгород» не участвует в Кубке ФНЛ и с 11 по 25 февраля будет готовиться к возобновлению первенства в Турции. Решение о возможном подписании контракта с 23-летним нападающим в клубе примут ближе к закрытию трансферного окна.

Напомним, контракт Давыдова со «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.

Давыдов дебютировал в «Спартаке» 28 сентября 2013 года. С тех пор он провел за основной состав 37 матчей и забил один гол.

С августа прошлого года он выступал на правах аренды за «Спартак» из Юрмалы.

Добавим, что «Нижний Новгород» занимает пятое место в ФНЛ.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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