«Томь» проявляет интерес к голкиперам «Оренбурга» и «Тамбова»

Футбол 12 февраля 2019 19:00 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Руководство «Томи» приступило к поискам нового вратаря после ухода Юрия Шафинского в «Уфу».

Согласно источнику, клуб претендует на Александра Руденко из «Оренбурга» и Олега Смирнов из «Тамбова».

В текущем сезоне 25-летний Руденко провел 7 матчей в РПЛ, а также сыграл в матче ¼ финала Кубка России с тульским «Арсеналом» и пропустил 4 гола.

Что касается Смирнова, то голкипер «Тамбова» провел 8 матчей в ФНЛ и пропустил 5 мячей. На данный момент он находится на сборе краснодарского «Урожая».