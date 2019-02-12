«Томь» проявляет интерес к голкиперам «Оренбурга» и «Тамбова»

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».
Руководство «Томи» приступило к поискам нового вратаря после ухода Юрия Шафинского в «Уфу».
Согласно источнику, клуб претендует на Александра Руденко из «Оренбурга» и Олега Смирнов из «Тамбова».
В текущем сезоне 25-летний Руденко провел 7 матчей в РПЛ, а также сыграл в матче ¼ финала Кубка России с тульским «Арсеналом» и пропустил 4 гола.
Что касается Смирнова, то голкипер «Тамбова» провел 8 матчей в ФНЛ и пропустил 5 мячей. На данный момент он находится на сборе краснодарского «Урожая».