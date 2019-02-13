Защитник «Зенита» Мевля приступил к тренировкам с «Эмполи» - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 12:06Источник: Сайт журналиста Альфредо ПедуллоАвтор: Сметанникова Дарья

Защитник «Зенита» Мевля приступил к тренировкам с «Эмполи»

Трансфер словенского защитника в итальянский клуб еще может состояться.

Как сообщает официальный сайт журналиста Альфредо Педулло, Миха Мевля приступил к тренировкам с «Эмполи». Официально трансфер защитника «Зенита» еще не подтвержден.

Напомним, до закрытия трансферного окна 28-летний словенец должен был уйти в аренду, однако клубы не успели оформить необходимые документы.

В ближайшее время ФИФА решит, позволять ли Мевли играть за «Эмполи», несмотря на опоздание факса на две минуты.

В текущем сезоне РПЛ защитник провел 6 матчей. До переезда в Санкт-Петербург он выступал в составе «Ростова».

Таблица трансферов РПЛ здесь

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