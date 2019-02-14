Павел Мамаев не сможет досмотреть матч «Краснодара» с «Байером» (видео камеры Мамаева) - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 15:46Источник: «Советский спорт»

Павел Мамаев не сможет досмотреть матч «Краснодара» с «Байером» (видео камеры Мамаева)

Журналистов пустили в камеру СИЗО-2 «Бутырка», в которой содержится полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

На тумбочке Мамаева находятся молитвенник и томик Ивана Тургенева «Вешние воды». Рядом с койкой - много бутылок с минеральной водой.

У футболиста двухэтажная кровать. Павел спит снизу. В камере - 12 заключенных. В камере есть телевизор, но досмотреть матч "Краснодара" с "Байером" Павел не сможет - отбой в 22:00. Исключение делали для заключенных только во время ЧМ-2018.

Напомним, что матч «Краснодара» и «Байера» начнется в 21:00 мск.

#мамаев павел
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