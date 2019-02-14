Замдиректора ФСИН: Благодарим Мамаева за то, что поддержал идею футбольного матча - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 17:10Источник: «RT на русском»Автор: Липкин Антон

Замдиректора ФСИН: Благодарим Мамаева за то, что поддержал идею футбольного матча

Полузащитник «Краснодара» сыграл в футбол в СИЗО.

Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко прокомментировал футбольных матч, который состоялся в СИЗО №2 «Бутырка» с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Идея проведения этого матча пришла ФСИН России и правозащитникам, – приводит «RT на русском» слова Максименко, – и мы благодарим Павла Мамаева за то, что он ее поддержал.

Самое главное, что Мамаев держится. Думаю, он давно осознал содеянное, раскаивается, а важнее всего, чтобы после того, как человек вышел отсюда, его не загнобили, и он вернулся в общество здоровым человеком».

Напомним, Мамаев провел два тайма по 20 минут в составе двух команд. В итоге, победила команда «оранжевых», обыгравшая команду «зеленых» со счетом 8:7. Мамаев забил семь голов: три – за «оранжевых» и четыре – за «зеленых». Один из мячей он забил ударом через себя.

8 октября Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, младший брат Кокорина Кирилл и общий друг компании Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках – с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, а также с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. За эти драки им были предъявлены обвинения по статьям «побои» и «хулиганство». Последняя предполагает до семи лет тюрьмы. На время следствия футболисты находятся в следственном изоляторе №2 «Бутырка».

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