Сергей Семак: Хотел бы пригласить Наваса в «Зенит», но уверен, что Бердыев будет против - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 19:59Источник: ФК «Рубин»

Сергей Семак: Хотел бы пригласить Наваса в «Зенит», но уверен, что Бердыев будет против

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак - о решение испанского защитника «Рубина» Сесара Наваса завершить спортивную карьеру.

- Я благодарен судьбе за то, что мне удалось играть вместе с Сесаром Навасом. И обращаясь к тебе лично: таких прекрасных людей не сыскать больше нигде. Счастлив быть причастным к тому успеху, который у нас был. Пожелать удачи в спорте и благополучия в семейной жизни. Очень рад, всегда буду дорожить знакомством с тобой. Побольше бы таких игроков, как ты.

Пользуясь случаем, хочу пригласить в «Зенит». Надеюсь, получится, но Курбан Бекиевич будет против, я уверен, - приводит слова Семака пресс-служба «Рубина».

Отметим, что сегодня, 14 февраля, Навасу исполнилось 39 лет.

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