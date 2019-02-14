Сергей Семак: Хотел бы пригласить Наваса в «Зенит», но уверен, что Бердыев будет против

Футбол 14 февраля 2019 19:59 Источник: ФК «Рубин»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак - о решение испанского защитника «Рубина» Сесара Наваса завершить спортивную карьеру.

- Я благодарен судьбе за то, что мне удалось играть вместе с Сесаром Навасом. И обращаясь к тебе лично: таких прекрасных людей не сыскать больше нигде. Счастлив быть причастным к тому успеху, который у нас был. Пожелать удачи в спорте и благополучия в семейной жизни. Очень рад, всегда буду дорожить знакомством с тобой. Побольше бы таких игроков, как ты.

Пользуясь случаем, хочу пригласить в «Зенит». Надеюсь, получится, но Курбан Бекиевич будет против, я уверен, - приводит слова Семака пресс-служба «Рубина».

Отметим, что сегодня, 14 февраля, Навасу исполнилось 39 лет.