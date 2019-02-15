«Рубин» объявил об уходе Чико Флореса (фото)

Испанский защитник Хосе Мануэль Флорес (Чико Флорес) покинул «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
«Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Рубин» благодарит игрока за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении пресс-службы казанцев.
Флорес стал игроком «Рубина» перед сезоном-2018/19, перейдя на правах свободного агента из «Гранады». На его счету восемь матчей за команду из Казани, в которых он отметился одной голевой передачей.
Ранее Флорес выступал за «Кадис», «Альмерию», «Дженоа», «Мальорку» и «Суонси».
«Рубин» и Чико Флорес расторгли контракт по обоюдному согласию сторон🔚— «Рубин» Казань (@fcrk) 15 февраля 2019 г.
Мы благодарим Чико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/K8X0FCaQJX