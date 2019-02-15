«Рубин» объявил об уходе Чико Флореса (фото)

Футбол 15 февраля 2019 10:17 Источник: ФК «Рубин» Автор: Сметанникова Дарья

Испанский защитник Хосе Мануэль Флорес (Чико Флорес) покинул «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Рубин» благодарит игрока за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении пресс-службы казанцев.

Флорес стал игроком «Рубина» перед сезоном-2018/19, перейдя на правах свободного агента из «Гранады». На его счету восемь матчей за команду из Казани, в которых он отметился одной голевой передачей.

Ранее Флорес выступал за «Кадис», «Альмерию», «Дженоа», «Мальорку» и «Суонси».