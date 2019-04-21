Капитан Дукалис о «Спартаке»: Если конь поранил ногу, не вини его – вини дорогу

– Рады тому, что «Спартак» после победы «Зенита» над «Краснодаром» окончательно выпал из гонки за любимым вами питерским клубом?
– Многие болельщики злорадствуют по поводу пятого места «Спартака», но я не из таких. В своей профессии никогда не завидовал коллегам по цеху, получавшим роли, которые сам хотел бы сыграть. Даже радовался за них. Мне кажется, в футболе тоже должно быть чувство соперничества, а не ненависти друг к другу. Конкретно про «Спартак» скажу стихами Расула Гамзатова: «Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его – вини дорогу, и коня не торопись менять».
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