Капитан Дукалис о «Спартаке»: Если конь поранил ногу, не вини его – вини дорогу - Советский спорт
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21 апреля 2019 14:18Футбол

Капитан Дукалис о «Спартаке»: Если конь поранил ногу, не вини его – вини дорогу

Известный киноактер Сергей Селин высказался о победе родного «Зенита» и неудачах «Спартака».

– Рады тому, что «Спартак» после победы «Зенита» над «Краснодаром» окончательно выпал из гонки за любимым вами питерским клубом?
– Многие болельщики злорадствуют по поводу пятого места «Спартака», но я не из таких. В своей профессии никогда не завидовал коллегам по цеху, получавшим роли, которые сам хотел бы сыграть. Даже радовался за них. Мне кажется, в футболе тоже должно быть чувство соперничества, а не ненависти друг к другу. Конкретно про «Спартак» скажу стихами Расула Гамзатова: «Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его – вини дорогу, и коня не торопись менять».

Мнение Селина о голах Дзюбы и Ракицкого в ворота «Краснодара» – в полной версии интервью.

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