Голы Рассказова и Гулиева принесли «Спартаку» домашнюю победу над «Енисеем» - Советский спорт
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21 апреля 2019 20:57Футбол

Голы Рассказова и Гулиева принесли «Спартаку» домашнюю победу над «Енисеем»

Футболисты «Спартака» на своем поле взяли верх над «Енисеем» в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 2:0.

В составе московского клуба в компенсированное время первого тайма отличился защитник Николай Рассказов, для которого забитый мяч стал первым за основной состав команды. В концовке второго тайма точным ударом отметился полузащитник красно-белых Аяз Гулиев.

Отметим, что после долго перерыва, связанного с травмой колена, на поле в составе «Спартака» вышел защитник Андрей Ещенко, заменивший на 88-й минуте получившего повреждение Рассказова.

ВИДЕО ГОЛОВ ЗДЕСЬ

После этой игры «Спартак», набрав 39 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Енисей», имея в активе 13 баллов, занимает 16-е место в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Енисей» на своем поле примет «Оренбург».

Чемпионат России
24-й тур

«Спартак» – «Енисей» – 2:0 (1:0)

Голы: Рассказов, 45+1; Гулиев, 83

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 88), Жиго, Джикия, Айртон, Мельгарехо, Зобнин, Гулиев, Фернандо (Игнатов, 74), Мелкадзе (Ташаев, 66), Адриано

«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Ятченко, Кичин, Грицаенко, Сарр (Зотов, 46), Данченко, Огуде, Семакин (Торбинский, 46), Савичев, Соболев (Саркисов, 59)

Предупреждения: Гулиев, 21; Жиго, 37 – Данченко, 32

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