Мирзов отрицает драку из-за оскорбления по национальному признаку - Советский спорт
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16 мая 2019 15:00ФутболКоноплев Александр

Мирзов отрицает драку из-за оскорбления по национальному признаку

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов сообщил, что никакой потасовки с его участием после полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2) не было.

Ранее телеграм-канал болельщиков тульского клуба заявил, что Мирзов ударил форварда «шмелей» Владимира Ильина, услышав в свой адрес слово «чурка».

– Ничего не было, ничего не случилось, – цитирует Мирзова «РИА Новости».

«Арсенал» проиграл «Уралу» по сумме двух матчей. В финале турнира екатеринбуржцы встретятся с «Локомотивом».

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