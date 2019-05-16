Мирзов отрицает драку из-за оскорбления по национальному признаку

Ранее телеграм-канал болельщиков тульского клуба заявил, что Мирзов ударил форварда «шмелей» Владимира Ильина, услышав в свой адрес слово «чурка».
– Ничего не было, ничего не случилось, – цитирует Мирзова «РИА Новости».
«Арсенал» проиграл «Уралу» по сумме двух матчей. В финале турнира екатеринбуржцы встретятся с «Локомотивом».
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