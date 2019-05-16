РФС: Мы соберем материалы по оскорблению Мирзова в матче с «Уралом» - Советский спорт
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16 мая 2019 15:03ФутболЛипкин Антон

РФС: Мы соберем материалы по оскорблению Мирзова в матче с «Уралом»

Стало известно, что полузащитника» Арсенала» оскорбили по национальному признаку.

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин высказался о ситуации с оскорблениями полузащитника «Арсенала» Резиуана Мирзова по национальному признаку в ответном матче ½ финала Кубка России с «Уралом» (2:2) в Туле.

Ранее стало известно, что Мирзов ударил форварда соперника Владимира Ильина после того, как тот оскорбил его по национальному признаку.

«Мы будем разбираться в ситуации, – приводит «Р-Спорт» слова Смертина. – Такие высказывания недопустимы не только на футбольном поле, но и вне его. Мы соберем все материалы по данному делу и передадим в КДК».

Напомним, ничья в Туле позволила «Уралу» выйти в финал Кубка России, где 22 мая в Самаре его соперником станет «Локомотив».

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