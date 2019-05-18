«Крылья Советов» – «Спартак». Мельгарехо удвоил преимущество гостей - Советский спорт
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18 мая 2019 20:14ФутболКоноплев Александр

«Крылья Советов» – «Спартак». Мельгарехо удвоил преимущество гостей

Десятый гол Мельгарехо за «Спартак» в премьер-лиге.

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо стал автором второго гола в красно-белых в матче 29-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

На 50-й минуте он откликнулся на передачу Айртона с левого фланга и забил головой из района 11-метровой отметки, сделав счет 2:0 в пользу москвичей.

Это 25-й гол парагвайца в премьер-лиге. 15 из них он провел, выступая за «Кубань».

«Крылья Советов» - «Спартак». Онлайн

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