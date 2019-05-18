«Крылья Советов» – «Спартак». Мельгарехо удвоил преимущество гостей

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо стал автором второго гола в красно-белых в матче 29-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
На 50-й минуте он откликнулся на передачу Айртона с левого фланга и забил головой из района 11-метровой отметки, сделав счет 2:0 в пользу москвичей.
Это 25-й гол парагвайца в премьер-лиге. 15 из них он провел, выступая за «Кубань».
«Крылья Советов» - «Спартак». Онлайн
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