«Крылья Советов» – «Спартак». Бурлак сократил отставание хозяев от красно-белых

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак забил на 83-й минуте домашнего матча 29-го тура со «Спартаком». Счет 1:2.
За красно-белых в этой встрече забивали Зе Луиш и Лоренсо Мельгарехо.
«Крылья Советов» - «Спартак». Онлайн
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