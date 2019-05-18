«Крылья Советов» – «Спартак». Бурлак сократил отставание хозяев от красно-белых - Советский спорт
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18 мая 2019 20:46ФутболКоноплев Александр

«Крылья Советов» – «Спартак». Бурлак сократил отставание хозяев от красно-белых

У самарцев есть около 10 минут, чтобы отыграться.

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак забил на 83-й минуте домашнего матча 29-го тура со «Спартаком». Счет 1:2.

За красно-белых в этой встрече забивали Зе Луиш и Лоренсо Мельгарехо.

«Крылья Советов» - «Спартак». Онлайн

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